К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В ночь на 8 февраля Россия снова массированно атаковала Украину. На этот раз противник применил ударные беспилотники Shahed-136/131.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, враг запустил 17 Shahed-136/131 с мыса Чауда (временно оккупированный Крым - УНИАН). К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"В результате боевой работы уничтожено 11" шахедов" в пределах Николаевской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областей", - говорится в сообщении.

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Ночная атака "шахедов"

В ночь на четверг, 8 февраля, российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину дронами. Вражеские беспилотники фиксировали в нескольких областях.

В частности, дроны атаковали Одесскую область. В области работала ПВО. Также сообщалось о мощных взрывах в Одессе.

Дроны также летели на Винницкую и Николаевскую области. В Николаеве раздавались взрывы.

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