По словам Ильи Евлаша, враг пользуется тем, что Украине пока не хватает сил и средств.

Российский враг пользуется нехваткой у Украины сил и средств и бьет из разнообразного вооружения по объектам критической инфраструктуры. Об этом, комментируя для LIGA.net атаку оккупантов по Украине в ночь на 11 апреля, сказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш.

По его словам, сейчас россияне считают целесообразным поражать именно энергетические и инфраструктурные объекты в западных областях.

"Если, по их мнению, там есть важные цели, то они атакуют западные регионы. У них ракеты позволяют бить по всей территории нашей страны", - отметил спикер.

При этом он подчеркнул, что оккупанты во время последних массированных атак "обходят" столицу Украины.

"Они понимают, что Киев достаточно прикрыт противовоздушной обороной, и мы сбиваем большой процент воздушных целей", - сказал Евлаш.

Он также отметил, что сейчас россияне активизировали атаки на фоне того, что вскоре в украинском небе могут появиться самолеты F-16, что станет "существенной" угрозой для врага.

"До того, как они у нас появятся, россияне сейчас максимально вкладывают все, что могут. То есть они накопили ракеты и активно их применяют", - подытожил спикер Воздушных сил.

Ночная атака РФ по Украине 11 апреля

В результате массированной атаки РФ 11 апреля по Украине были повреждены объекты энергетики в пяти областях. Повреждения получили подстанции и объекты генерации.

В частности, враг атаковал беспилотниками и ракетами объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской, а также Одесской областях.

Впоследствии, комментируя массированную атаку России по Украине, президент Владимир Зеленский отметил, что стране нужна ПВО, а не закрывание глаз и долгие дискуссии.

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