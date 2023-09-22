Он напомнил, что Украина платит самую высокую цену за защиту свободы и глобальной безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с лидером США Джо Байденом заявил, что каждый день этой войны украинские солдаты "держатся бульдожьей хваткой".

"Они грызут и душат российских оккупантов, насколько это возможно. Никогда прежде российская диктатура не встречала такого сильного сопротивления. И никогда больше России не удастся уничтожить ни одну другую нацию", - написал он.

Зеленский сказал, что путинский список стран на уничтожение был длинным еще совсем недавно и если бы Украина пала, половина Европы была бы под угрозой попадания в сферу влияния Москвы.

Видео дня

"Сейчас Путин имеет другой список целей. Вместо того, чтобы диктовать условия Америке, Европе и всему свободному миру, Путин вынужден унижаться, лично развлекая делегацию из Пхеньяна и пытаясь найти благосклонность Тегерана. Это демонстрирует его очевидную слабость", - заявил президент.

Он напомнил, что Украина платит самую высокую цену за защиту свободы и глобальной безопасности.

"Ежедневно и каждую ночь Россия продолжает свой террор ракетами и иранскими беспилотниками. Но каждый день наше единство остается сильным. Вы поддерживаете нас. И мы знаем, что не упадем. И мы видим, как наша свобода сохраняет хватку бульдога. Мы уверены, что другим народам не придется отправлять свои армии на эту битву. Украина способна завершить эту войну победой, которая станет нашей общей победой. Сегодня не империя зла, а лишь отсутствие единства способно поставить свободу на колени", - добавил Зеленский.

Визит Зеленского в США - детали

Президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Вашингтоне. Глава государства уже встретился с влиятельными представителями Республиканской и Демократической партий в Палате представителей и Сенате США.

Позже он прибыл в Белый дом для встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Байден, в начале встречи в Овальном кабинете сказал, что "ни одно государство не может быть надежно защищенным в мире, если, на самом деле, мы не выступим и не защитим свободу Украины перед лицом российской жестокости и агрессии".

В свою очередь, Зеленский подчеркнул, что Украина "очень ценит жизненно важную помощь, оказанную Соединенными Штатами для борьбы Украины с российским террором".

Вас также могут заинтересовать новости: