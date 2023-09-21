Джо и Джил Байдены встречали Владимира и Елену Зеленских на Южной поляне Белого дома, где был расстелен красный ковер.

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Украины Елена Зеленская прибыли в Белый дом для встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом и первой леди США Джил Байден.

Прибытие супругов Зеленских в Белый дом транслировалось на американских телеканалах CBS News и CNN.

Джо и Джил Байдены встречали Владимира и Елену Зеленских на Южной поляне Белого дома, где был расстелен красный ковер.

Они обменялись короткими поздравлениями и сделали совместное фото на память, а затем проследовали в Белый дом.

Программа встречи Байдена и Зеленского изначально предусматривает двустороннее общение между лидерами США и Украины. Протоколом предусмотрено, что она продлится 35 минут. Затем встреча должна продолжиться в расширенном формате.

Визит Зеленского в США - детали

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Вашингтоне. Глава государства уже встретился с влиятельными представителями Республиканской и Демократической партий в Палате представителей и Сенате США.

Цель встречи заключалась в попытке Зеленского заручиться поддержкой американских законодателей, которые должны согласовать дополнительное финансирование для нашей страны.

Байден просит у Конгресса США одобрить дополнительное финансирование для Украины на сумму 24 миллиарда долларов.

По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, новый пакет военной помощи США для Украины, о котором объявит Байден, будет содержать "значительные возможности противовоздушной обороны", что "поможет Украине укрепить свою оборону перед тем, что может произойти". Салливан прогнозирует, что Украину ждет "суровая зима, наполненная новыми атаками России на критически важную инфраструктуру".

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