Американская поддержка Украины - это не благотворительность, подчеркнул главный республиканец в Сенате после встречи с Зеленским.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Вашингтоне. Прогнозировали, что успех его поездки зависит от его визита в Капитолий, где он попытается заручиться поддержкой американских законодателей, которые должны согласовать дополнительное финансирование для нашей страны.

Глава государства уже встретился с членами Палаты представителей и американскими сенаторами. Как пишет CNN, Зеленский в кратком комментарии для СМИ после разговора с сенаторами заявил, что это был "замечательный диалог".

Что говорят сенаторы-республиканцы о встрече с Зеленским

Республиканец, лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл после встречи с Зеленским выступил за предоставление помощи Украине.

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"Американская поддержка Украины – это не благотворительность. Это инвестиция в наши собственные прямые интересы. Снижение военной мощи России помогает сдерживать нашего основного стратегического противника, Китай", – подчеркнул главный республиканец в Сенате.

Сенатор также назвал встречу "хорошей". Он подчеркнул, что рад, что "коллеги получили возможность услышать его из первых уст и задать вопрос о состоянии контрнаступления Украины".

Демократы в Сенате настаивают на помощи Украине

Лидер большинства в Сенате, демократ Чак Шумер заявил журналистам, что Зеленский предупредил их об опасности в случае отсутствия дополнительного финансирования для Украины.

"Было одно предложение, которое подводит итог всему. Я его дословно цитирую. Зеленский сказал: "Если мы не получим помощи, мы проиграем войну". Это его цитата", - сказал Шумер.

Шумер также отметил, что скорейшее одобрение Конгрессом дополнительной помощи Украине является крайне важным.

"Я сказал, что прямо сейчас этот мужественный человек стоит на опоре демократии и свободы. Мое послание президенту Зеленскому и моим коллегам было простым – Америка должна всегда поддерживать наших друзей во всем мире, и это включает людей из Украины", – добавил он.

Шумер акцентировал, что отсутствие помощи нанесет военной кампании в Украине разрушительный ущерб. Он также раскритиковал группу республиканцев в Палате представителей, выступающих против дополнительной помощи Украине.

"Как напомнил нам президент Зеленский, речь также идет об американской безопасности. Потому что Путин-победитель был бы воодушевленным Путиным", – сказал Шумер.

Помощь США Украины - что надо знать о сопротивлении республиканцев

Белый дом работает над усилением поддержки Киеву и требует от Конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на военные и гуманитарные нужды Украины. Администрация Джо Байдена сталкивается с сопротивлением со стороны части представителей Республиканской партии.

Накануне сегодняшнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон группа законодателей от Республиканской партии (23 члена Палаты представителей и шесть сенаторов) подписали совместное письмо, в котором напомнили об уже одобренной за время полномасштабной войны помощи на сумму более 100 миллиардов долларов. Они также заявили, что страгедия оказания помощи им неясна.

Во время визита в Вашингтон Зеленский встретился с лидерами Конгресса в Капитолии США. Кевин Маккарти, спикер Палаты представителей Конгресса США, где большинство за республиканцами, отклонил просьбу Зеленского о выступлении на совместном заседании законодателей. По итогам переговоров, которые были посвящены обсуждению контрнаступления Украины и планов Киева, Маккарти заявил, что встреча с Зеленским была продуктивной, но не сказал ничего о каких-либо обязательствах относительно помощи Украины.

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