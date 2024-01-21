Год назад глава ГУР прогнозировал украинцам, что ВСУ смогут продвинуться вплотную к Крыму.

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов акцентирует, что не ошибся в своих планах относительно временно оккупированного Крыма.

Речь идет об осторожном прогнозе Буданова о возможности подойти войсками непосредственно к полуострову, которые звучали почти год назад, после освобождения части Харьковской и Херсонской областей в 2022 году, пишет Financial Times.

Британская газета подчеркивает, что в то время ВСУ все же не удалось прорвать хорошо укрепленную оборону России: сейчас линия фронта остается почти такой же, какой и была год назад.

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Однако Буданов заявил в интервью Financial Times - хотя вернуть Крым пока что не удалось, украинцы там уже были. Поэтому нельзя говорить, что его обещания были ошибкой.

"Хотя первоначальные планы предусматривали несколько иное, мы выполнили свое обещание. Этим летом наши подразделения неоднократно входили в Крым", - сказал он.

Газета подчеркивает, что Буданов говорил о легендарной спецоперации спецназовцев ГУР, которые совершили рейды на базы оккупантов в Крыму летом 2023 года.

В оккупированном Крыму взвился флаг Украины

24 августа 2023 года в честь Дня Независимости Украины спецназовцы ГУР сделали украинцам подарок: на временно оккупированном полуострове взвился флаг Украины. В ночь на праздник бойцы при поддержке ВМСУ реализовали высадку на берег Крыма в районе населенных пунктов Еленовка и Маяк. Там украинцы вступили в бой с россиянами и одержали победу. Тогда Буданов комментировал, что одна из главных целей спецоперации - показать украинцам, что наша победа не за горами.

В то же время в июле 2023 года глава ГУР говорил, что ВСУ "скоро" будут в Крыму, однако точной даты не называл.

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