Зафиксированы случаи мародерства заведений торговли со стороны российских оккупантов.

После тяжелых боев и значительных потерь российские оккупанты остановились у Конотопа: пытаются купить горючее и требуют у местных еду.

Как сообщили корреспонденту УНИАН жители села Чернеча Слобода Конотопского района, которые сняли движение колонны через населенный пункт проследовали в большом количестве "Грады", заправщики горючего, грузовики, танки, БТРы, БМП, спецтехника и тому подобное.

По словам местных жителей, захватчики периодически останавливались возле домохозяйств, пытаясь купить "за любые деньги" сало и самогон.

"На вид это были юноши лет 20-ти, наверное, буряты какие-то, невысокого роста. На вопрос, знают ли они, где находятся и куда направляются, узкоглазые отвечали: "Не знаем, где мы, но едем на Киев". Никакие продукты никто им, конечно, не продал", – рассказали селяне.

Пресс-служба Сухопутных войск ВСУ уточняет, что после тяжелых боев и значительных потерь российские оккупанты остановились у Конотопа: пытаются купить горючее и требуют у местных еду.

В частности, танкисты ходят с канистрами и пытаются купить горючее, а солдаты оккупационных войск требуют еду у местного населения.

Зафиксированы случаи мародерства заведений торговли со стороны российских оккупантов. В то же время, на окраинах городка находится около 40 единиц сожженной российской техники.

"Можете помочь оккупантам топливом с сахаром. Касательно питания российских солдат рекомендаций не даем. Вы сами все знаете", - говорится в сообщении.

Тем временем жители Конотопа сообщили корреспонденту УНИАН, что колонна техники без остановки проследовала через город. Часть ее осталась в пригороде Конотопа в с. Подлипное, где российские военные начали ее окапывать.