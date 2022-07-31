Все правоохранительные органы Украины совместно работают над расследованием преступлений оккупантов.

Национальная полиция Украины расследует 21 уголовное производство сексуального насилия со стороны рашистов. Больше всего изнасилований зафиксировано на Киевщине, Сумщине и Черниговщине.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко. По ее словам, всего в полицию написали более 50 заявлений о сексуальном насилии, но эта цифра конечно неполная.

"Эта тема является очень латентной, потому что люди, которые пережили сексуальное насилие в условиях оккупации, обычно не хотят об этом говорить, мы ни в коем случае не должны их к этому принуждать", – подчеркнула Павличенко.

Она добавила, что все правоохранительные органы Украины совместно работают над расследованием преступлений оккупантов. Пострадавшие могут получить комплексную помощь от государства.

Напомним, что Бюро гуманитарной помощи USAID (BHA) выделило 12 млн 442 тыс. 720 долларов на помощь пострадавшим от насилия женщинам и девушкам в Украине.

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