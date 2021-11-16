По словам эксперта, 3-я мотострелковая дивизия базируется в десятках километров от границы с Украиной.

В России в нескольких десятках километров от границы с Украиной (Луганская область) расположена 3-я мотострелковая дивизия. Она базируется вблизи населенных пунктов Богучар и Валуйки и сегодня представляет для Украины наибольшую военную угрозу.

Об этом заявил военный эксперт Олег Стариков в эфире телеканала "Украина 24".

"Я всегда для того, чтобы делать выводы, беру информацию с официальных источников. Это Министерство обороны, Вооруженные силы и Главное управление разведки... Они говорят - да, действительно возле границ Украины с 2016 года сосредотачиваются подразделения 20-й армии, штаб дислокации Воронеж, и две боевых дивизии - 144-я и 3-я мотострелковые дивизии", - отметил он. И уточнил, что подразделения 144-й дивизии расположены вдали от границы с Украиной - на расстоянии до 300 км.

"Так вот, по всей военной науке и военному искусству эта дивизия входит в Западный военный округ. Ее предназначение Запад, а не Украина. Украина - это вторая ее задача. А первая задача - Запад. А вот 3-я дивизия мотострелковая, которая находится Богучар-Валуйки, это для Украины очень опасно", - считает он.

Читайте такжеНападения РФ на Украину не будет: экс-депутат Госдумы сказал, чем сейчас занят ПутинПо словам эксперта, 144-я дивизия несет для Украины "потенциальную угрозу", что для военных является нормальным состоянием дел.

Обострение на границе РФ и Украины

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещениями российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Автор: Юрий Годован