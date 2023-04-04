По словам источников, заявку Украины на вступление в Альянсе игнорируют.

Североатлантический Альянс хочет увеличить помощь Украине, чтобы Киев закрывал глаза на нежелание НАТО обсуждать возможное вступление Украины в блок.

Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на четырех анонимных дипломатов. По словам одного из источников, НАТО даже не начинало рассматривать заявку Украины на вступление.

"Это письмо-заявка лежит на столе, и мы просто игнорируем его", - сказал собеседник.

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Он пояснил, что присоединение Украины к Альянсу "сейчас не является вариантом", но НАТО готово продемонстрировать свою веру в будущее членство Киева.

"Мы не сможем предложить им членство в ближайшее время. Но мы можем говорить о более тесных отношениях между НАТО и Украиной. Однако мы имеем большой дефицит финансирования для этого, и нам нужно вкладывать в это значительные средства", - сказал другой дипломат.

Ожидается, что министры иностранных дел во время двухдневной встречи в Брюсселе 4 апреля обсудят потенциальные пути присоединения Украины или альтернативы сотрудничеству. В то же время украинская сторона настаивает на конкретных действиях по расширению блока.

"Нам не нужна просто декларация о политике открытых дверей. Мы хотим получить что-то с конкретными гарантиями. Я имею в виду надежные гарантии, а не заверения, не договоренности, меры безопасности. И мы ожидаем, что получим ответ на нашу официальную просьбу о вступлении в НАТО", - пояснил заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига.

Финансовая помощь Украине от НАТО

Североатлантический альянс с первых дней полномасштабной войны поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии.

По словам генсека блока Йенса Столтенберга, за последний год западные союзники оказали Украине военную помощь на сумму более 70 миллиардов долларов.

Столтенберг попросил страны-члены выделять по €500 миллионов в год для комплексного пакета помощи Украине. Именно через него она получает нелетальную краткосрочную помощь - горючее, защитное снаряжение и средства противодействия российскому вторжению.

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