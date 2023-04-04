Общий объем помощи от Альянса уже превысил 150 миллиардов евро.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг попросил страны-члены выделять по €500 миллионов в год для Комплексного пакета помощи Украине. Именно через него она получает нелетальную краткосрочную помощь - горючее, защитное снаряжение и средства противодействия российскому вторжению.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Отмечается, что этот пакет также направлен на предоставление Украине долгосрочной поддержки для модернизации ее вооруженных сил и достижения стандартов оперативной совместимости НАТО.

По данным агентства, детали предложения Столтенберга еще будут прорабатывать. Добавляется, что помощь Украине в переходе на стандарты НАТО может помочь союзникам обеспечить летальную поддержку через поставки современного вооружения на фоне исчерпания запасов советской техники.

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Общий объем помощи НАТО и его членов с начала полномасштабной войны в Украине уже превысил 150 миллиардов евро.

Комплексный пакет помощи Украине ввели после саммита НАТО в Варшаве в 2016 году. Он направлен на оказание нелетальной помощи и улучшение взаимосовместимости ВСУ со стандартами Альянса. Летальную помощь члены НАТО оказывают отдельно.

Война в Украине - помощь НАТО

Североатлантический альянс с первых дней полномасштабного вторжения поддерживает Украину в борьбе против России.

По словам Столтенберга, за последний год западные союзники оказали Украине военную помощь на сумму более 70 миллиардов долларов.

Генсек ранее пообещал, что страны НАТО будут предоставлять Украине все, в чем она нуждается для победы.

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