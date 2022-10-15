Он убежден, что также можно перекрыть Ирану пути получения комплектующих к БПЛА.

НАТО может нанести превентивный удар по заводу по производству дронов-камикадзе из Ирана, поскольку РФ использует их как средства террора против мирных людей.

Об этом заявил военный эксперт и экскомандатор аэромобильных (Десантно-штурмовых) войск Украины Иван Якубец в эфире "Эспрессо".

"Надо политическое решение по этому вопросу. Не допустить, чтобы РФ могла закупить эти 2,4 тыс. дронов в Иране. Иран их выпускает вместе с другими странами - это Сирия, есть сведения по Таджикистану", - сказал эксперт.

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Якубец подчеркнул, что необходимо принять меры, чтобы пути получения комплектующих были перекрыты.

"Можно нанести и превентивный удар силами НАТО. "Шахиды" используют не как военное средство, а как средство террора против мирных граждан. Это предусматривает возможность удара по заводу, который производит подобные средства. Такой механизм использовали против Сирии. Таким образом, мы можем уменьшить ущерб от этих беспилотников", - пояснил свою мысль он.

Иранские дроны-камикадзе на вооружении РФ

В середине августа стало известно, что Россия приобрела у Ирана тысячу дронов, в частности, дроны-камикадзе. Официально эта сторона продолжает отрицать предоставление беспилотников стране-оккупанту. На фоне этого Украина обратилась к Израилю с просьбой поделиться разведданными о любой поддержке, которую Иран оказывает российским военным в войне.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в целом Россия заказала в Иране 2400 беспилотников. Министр обороны Алексей Резников заявил, что на вооружении у Российской Федерации остается еще около трехсот иранских дронов.

В СНБО добавили, что Силы обороны сбивают по меньшей мере 85% выпущенных Россией иранских беспилотников-камикадзе.

На днях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что страны-члены Альянса передадут Украине оборудование для борьбы с беспилотниками.

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