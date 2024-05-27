По словам военного эксперта, не стоит рассчитывать на то, что враг будет действовать рационально с военной точки зрения.

У российских оккупантов недостаточно сил для того, чтобы захватить город Сумы. Об этом в эфире "Еспресо" сказал военный эксперт, полковник ВСУ, спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 годах Владислав Селезнев.

По его словам, не стоит рассчитывать на то, что враг будет действовать рационально с военной точки зрения после того, как он атаковал относительно небольшими силами север Харьковской области. В то же время сейчас на территории Курской области, граничащей с Сумской и частично с Харьковской, враг сосредоточил около 10-12 тыс. военных, чтобы в перспективе атаковать наши рубежи и позиции.

"Этих ресурсов мало, чтобы взять под контроль город Сумы или даже оккупировать приграничье, так называемую серую зону, где украинским Силам обороны было невозможно создать инженерные фортификации. Эта территория фактически контролируется небольшими наблюдательными постами Сил обороны, она частично заминирована. Первая мощная линия обороны защитных сооружений начинается с расстояния 8-10 км", - рассказал военный. Видео дня

Он подчеркнул, что тех ресурсов, которые враг накопил на территории Курской области, на некоторых участках фронта будет в определенной степени достаточно, чтобы захватить лишь отдельные рубежи и позиции.

"За дело возьмутся украинские пушкари, которые так же смогут использовать артиллерийскую компоненту от Запада, американских партнеров. Работать артиллерией по нашей территории мы имеем право и соответствующие полномочия. Речь идет о дополнительных вражеских ресурсах, которые вероятно враг может задействовать на территории Сумской области", - отметил Селезнев.

Он также прогнозирует, что россияне могут прибегнуть к провокациям, чтобы отвлечь ресурсы ВСУ.

"Скорее всего, на вспомогательных направлениях, а речь идет не только о севере Харьковской области, возможно Сумщину и юг Запорожской области, враг будет активизировать свои усилия, чтобы Генштаб ВСУ был вынужден задействовать хотя бы часть стратегических резервов для блокирования вражеских посягательств на наши территории", - резюмировал эксперт.

Ситуация на Сумщине - последние новости

В ГПСУ назвали цель оккупантов по наступлению на Сумщине. Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко считает, что сейчас у России недостаточно сил на этом направлении, чтобы достичь стратегических целей.

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