Противник очень интенсивно использует дроны и артиллерию.

Российские оккупационные войска пытаются максимально улучшить свои позиции и стабилизировать ситуацию на Бахмутском направлении, поскольку на востоке Украины начинается сезон дождей.

Об этом сообщил в эфире телеканала FREEДОМ начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. По его словам, за сутки оккупанты 464 раза обстреляли позиции украинских защитников. В свою очередь, Силы обороны нанесли врагу немалые потери – 196 оккупантов убитыми и ранеными.

"Очень интенсивно продолжаются и артиллерийские дуэли на этом направлении. На это плохая погода не сильно влияет. По позициям ВСУ противник применяет не только артиллерию, но и минометы очень интенсивно используются, разные – от "Василька" и заканчивая 120-мм калибрами. Также продолжается поражение различной военной техники противника, в частности тяжелой. Противник очень интенсивно использует дроны, FPV", – подчеркнул Евлаш.

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Кроме того, россияне не оставляют попыток вернуть позиции в районе Клещиевки и Андреевки. Однако успехов захватчики не имеют.

"Наши защитники ежедневно освобождают территории на южном фланге вблизи Бахмута, возле разных населенных пунктов, но это ежедневно от десятков до сотен метров, но они есть. Медленно, но уверенно мы продолжаем освобождать нашу землю от оккупантов", – резюмировал представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки на передовой произошло 56 боевых столкновений. Оккупанты атаковали на шести направлениях: Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском. Только на Купянском направлении украинские военные отбили 12 атак.

Украинская авиация мощно ударила по российским оккупантам. Были поражены пять пунктов управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. В частности, было нанесено три удара по зенитно-ракетным комплексам россиян.

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