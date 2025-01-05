Обозреватель напомнил, что накануне в Курскую область съездил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Группировка российских войск в Курской области находится в ослабленном положении. Об этом сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, комментируя новое наступление ВСУ в России.

По его мнению, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не просто так решил съездить в Курскую область накануне начавшегося наступления украинских бойцов.

"Главком также отметил, что за время проведения Курской операции российские оккупационные войска потеряли 38 тысяч тел", - отметил он.

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При этом эксперт напомнил, что на сегодняшний день курская группировка армии РФ составляет 50-55 тысяч "тел".

"Таким образом, с учетом потерь в 38 тысяч и нынешнего состава, а также того фактора, что в августе группировка войск "Курск" была в пределах 10-12 тысяч тел, на область командование выделило и задействовало ресурс в более чем 83 тысячи тел. То есть, потери в 38 тысяч сопоставимы в некотором смысле с максимально возможным пополнением группировки в 43-45 тысяч тел", - добавил Коваленко.

Эксперт констатировал, что даже с учетом пополнения солдатами КНДР российская группировка в Курской области находится в примерно таком же ослабленном положении, как в августе 2024 года.

Наступление ВСУ в Курской области 5 января

Напомним, как писал УНИАН, 5 января стало известно, что ВСУ пошли в новое наступление в Курской области.

Факт этого признали в Министерстве обороны России. В очередной сводке россияне указали, что украинские бойцы "предприняли контратаку штурмовой группы в составе двух танков, машины разграждения и двенадцати боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин".

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