Враг продолжает атаки на Харьков. Сегодня утром атаковали центральную площадь города и помещение Харьковской военной администрации.

Наступательные ресурсы врага исчерпываются, ему ничего не остается, как коварно использовать воздушное оружие.

Об этом сообщил в Telegram председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Враг продолжает атаки на Харьков. Сегодня утром атаковали центральную площадь города и помещения Харьковской военной администрации. Российский оккупант продолжает использовать тяжелое оружие и уничтожать гражданское население. Утро, не комендантский час, количество пострадавших пока не известно. Этот поступок в очередной раз демонстрирует: такие атаки - это геноцид украинского народа, это военное преступление против мирного населения", - говорится в сообщении.

По его словам, наступательные ресурсы врага иссякают. Ему ничего не остается, как вот так коварно использовать воздушное оружие.

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