Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

В районе Шумов в результате обстрела оккупантами ранен украинский военнослужащий.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе.

"Сегодня 24 декабря около 16:00 в результате обстрела со стороны противника в районе населенного пункта Шумы получил ранение военнослужащий ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что раненому военному оказана медицинская помощь, его состояние стабильное.

Украинской стороной СЦКК был задействован координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена нота в СММ ОБСЕ.

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Автор: Антонина Доломанжи