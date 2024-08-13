Нардеп отметил, что не знает, были ли предупреждены партнеры о проведении этой операции.

О Курской операции Украины известно очень мало, но это правильная история. Были примеры, когда чиновники говорили много, а достигали маленьких успехов. Однако у Украины могут быть значительно большие планы на эту кампанию, чем только Курская область.

Об этом в интервью "УП" заявил народный депутат от фракции "Голос", полковник СБУ Роман Костенко. Он заявил, что о событиях в Курской области может сказать не много деталей.

"Наши Вооруженные силы совершили рейд на территорию противника, захватив более 20 населенных пунктов, и удерживают их сейчас. Их продвижение продолжается. У нас до этого были маленькие операции на территории России, в которых участвовали российские добровольцы. Сейчас в рейде участвуют наши боевые бригады", - сказал он. Видео дня

Важность операций можно разбить на несколько пунктов. Во-первых, это говорит об асимметричных действиях.

"Курская кампания - это как раз пример таких асимметричных действий. Если бы мы сейчас эти войска просто отправили туда, где идут тяжелые бои, то они, по факту, там вели бы симметричные действия. А так у нас есть 350 квадратных километров территории, которые мы захватили за один день. Россияне месяцами пытались и не смогли захватить такие территории. У них были определенные успехи с начала наступления, но они положили десятки тысяч своих солдат и уничтоженной техники. На перспективу будем смотреть, как это будет продолжаться и удастся ли оттянуть российские войска от важных направлений. Но мы уже видим, что у противника есть проблемы с их вооруженными силами, с их резервами", - отметил Костенко.

Во-вторых, моральный дух армии падал при отсутствии побед. Сейчас, даже не имея информации, видно, как украинский дух поднимается.

Нардеп отметил, что не знает, были ли предупреждены партнеры о проведении этой операции. Костенко добавил: если мы можем атаковать, мы должны там атаковать.

"Чтобы четко говорить о цели, надо знать полный план операций. Чтобы постоянно проводить серьезные операции, ты должен думать о резервах. Можно прорвать фронт, и на этом у тебя войска закончились. Мы должны понимать, что у нас могут быть планы и дальше Курска. Но будет вопрос, насколько мы сможем это сделать, насколько враг даст нам это сделать. Потому что по состоянию на сейчас знаю, что враг подтягивает войска. И они уже начинают применять артиллерию, КАБы, "Ланцеты". Поэтому дальше будет все сложнее и сложнее продвигаться", - сказал Костенко.

Нардеп констатировал, что рейд стал для россиян "абсолютной неожиданностью". Их военкорры кричат о том, что они видели, какое было накопление войск. Но мы видим последствия и количество пленных россиян. На границе стояли срочники, что свидетельствует о том, что украинское командование достигло внезапности.

Последствия рейда в Курскую область будут ощутимы на фронте. У России нет особых резервов, чтобы останавливать ВСУ там. Им придется где-то брать эти резервы.

"Это означает, что им или придется эти резервы снимать с поля боя, или те резервы, которые они планировали применить для дальнейших прорывов на том же Торецком, Покровском направлениях, им надо будет применять для обеспечения границы. Или на других направлениях, где могут быть еще прорывы. На данный момент у нас нет информации о том, что противник перебросил резервы и у нас стало лучше. Ситуация на тех направлениях напряженная, противник продолжает давить. Но еще раз: противник не знает, будет ли продолжать наступление, потому что никто не знает, когда остановится наш рейд в Курской области, какие у нас резервы и как мы будем продолжать", - добавил Костенко.

Нардеп добавил, что Украина воюет с большой страной, находясь в условиях ограниченного ресурса. Партнеры дают лишь 50% от того, что нужно, чтобы сдерживать Российскую Федерацию. Те потери, которые ВСУ наносят Российской Федерации - это достижение.

Бои в Курской области

Как известно, бои на территории России идут с 6 августа. Украина никак не комментировала ситуацию до вчерашнего дня, когда главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о взятии под контроль около 1000 квадратных километров территории РФ, а президент Зеленский заявил о намерении защитить приграничье от российских ударов и атак.

Украинский военных на условиях анонимности сказал журналистам, что Силы обороны продвинулись вглубь территории оккупантов на расстояние до 30 километров по прямой. Официально детали продвижений и местонахождение военных не разглашают.

Вас также могут заинтересовать новости: