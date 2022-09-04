Также уничтожено 4 единицы авто-бронетехники врага.

На юге Вооруженные Силы Украины ликвидировали 20 оккупантов.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.

"По результатам выполнения огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями потери врага составили: 20 рашистов и 4 единицы автобронетехники", - сообщил Назаров.

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Он добавил, что корабельная группировка противника в Черном море продолжает угрожать применением 16 высокоточных ракет "Калибр".

Как писал УНИАН, 29 августа в ВСУ подтвердили начало контрнаступления сил на юге. В первые дни защитникам удалось подвинуть линию фронта, констатировали в британской разведке.

Советник ОПУ Алексей Арестович заявил, что освобождение оккупированных территорий на юге будет долгим и очень тяжелым процессом.

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