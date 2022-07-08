На юге, по его словам, ситуация "немного легче".

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что на востоке Украины "очень сложная ситуация", которую нужно стабилизировать.

Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу СNN.

"У нас разная ситуация по всему государству. Самая сложная - именно на Донбассе. И у них больше артиллерии, у них больше РСЗО, в них больше жертв. Но они не считают как технику, так и не считают жертв. Мы считаем, прежде всего, наших людей. Мы делаем все, чтобы максимально сохранить людей", - подчеркнул президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина хочет, чтобы Россия не имела такого большого преимущества в технике, прежде всего, артиллерийской, поэтому Украина нуждается в помощи партнеров.

"Что касается юга, там ситуация немного легче. Потому что там, все же, мы сдерживаем ситуацию. А в некоторых случаях контратакуем", - сказал он.

Относительно Харькова Зеленский отметил, что там "почти освобожден весь регион". "Но, впрочем, не просто. Потому что они оставили свои также боевые группировки", - отметил президент.

Он подчеркнул необходимость стабилизации ситуации на востоке Украины.

Ранее Зеленский отметил, что россияне "контролируют почти всю Луганскую область". Идут бои на окраинах Луганской области.

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