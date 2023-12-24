Партизаны движения "Атеш" обнаружили на временно оккупированном РФ острове Тузла десятки комплексов российской ПВО.
"В результате многодневной разведки нам удалось обнаружить точное местоположение десятков комплексов ПВО по периметру острова Тузла и у въезда на Керченский мост", - пишет "Атеш".
Партизаны также поделились координатами нескольких систем:
- 45.3179536, 36.4921856;
- 45.2627026, 36.5505486;
- 45.2602334, 36.5649472.
По данным движения сопротивления, захватчики пытаются замаскировать пусковые установки и радары, ограничить к ним доступ с помощью военных патрулей.
Находки украинских партизан
Недавно партизаны добыли секретную информацию по производства ракет в РФ. Оказалось, что в Московской области РФ Дубненский машиностроительный завод провалил годовой госзаказ на производство крылатых ракет Х-32.
Кроме того, партизаны движения "АТЕШ" успешно проникли в часть Росгвардии, расположенную в Москве и слили местоположение РЭБ в Евпатории.
В ноябре партизаны устроили вылазку в район воинской части № 66631 Федеральной службы охраны России, которая расположена в Москве. Эти военные не участвуют в войне против Украины, а занимаются обслуживанием резиденции президента РФ Владимира Путина.