Они поделились точными координатами некоторых систем ПВО захватчиков.

Партизаны движения "Атеш" обнаружили на временно оккупированном РФ острове Тузла десятки комплексов российской ПВО.

"В результате многодневной разведки нам удалось обнаружить точное местоположение десятков комплексов ПВО по периметру острова Тузла и у въезда на Керченский мост", - пишет "Атеш".

Партизаны также поделились координатами нескольких систем:

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45.3179536, 36.4921856;

45.2627026, 36.5505486;

45.2602334, 36.5649472.

По данным движения сопротивления, захватчики пытаются замаскировать пусковые установки и радары, ограничить к ним доступ с помощью военных патрулей.

Находки украинских партизан

Недавно партизаны добыли секретную информацию по производства ракет в РФ. Оказалось, что в Московской области РФ Дубненский машиностроительный завод провалил годовой госзаказ на производство крылатых ракет Х-32.

Кроме того, партизаны движения "АТЕШ" успешно проникли в часть Росгвардии, расположенную в Москве и слили местоположение РЭБ в Евпатории.

В ноябре партизаны устроили вылазку в район воинской части № 66631 Федеральной службы охраны России, которая расположена в Москве. Эти военные не участвуют в войне против Украины, а занимаются обслуживанием резиденции президента РФ Владимира Путина.

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