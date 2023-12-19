На одном из вражеских заводов госзаказ превышал его возможности по производству крылатых ракет более чем в три раза, поделились в "Атеш".

В Московской области РФ Дубненский машиностроительный завод провалил годовой госзаказ на производство крылатых ракет Х-32 - на предприятии еще до 10 ноября должны были сделать 80 штук, а произведена фактически только 61 единица.

Доступ к секретной информации предприятия получили агенты партизанського движения "Атеш". "Наш источник из руководства завода сообщает, что госзаказ превышал возможности завода более чем в три раза", - говорится в Telegram-канале партизанов.

Партизаны также узнали, что сроки выполения госзаказа по просьбе руководства предприятия сдвинули до конца декабря этого года. Теперь заводу нужно сделать оставшиеся 19 Х-32.

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В начале ноября представитель Главного управления Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий сообщил, что россияне модернизируют крылатые противокорабельные ракеты воздушного базирования большой дальности Х-22 - переделывают их в Х-32. По его данным, речь идет о небольших цифрах - примерно девять штук в месяц.

19 декабря руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк предупредила, что есть угроза российского ракетного удара по нашей стране - оккупанты накапливают ресурсы и выжидают момент.

Справка УНИАН. Ракета Х-32 - это крылатое ракетное оружие россиян воздушного базирования, ее класс - "воздух-поверхность". В открытых источниках указано, что скорость этой ракеты составляет от 4000 до 5400 км/ч, а дальность - до 1000 км.

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