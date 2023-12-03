Подпольщики отметили, что россияне боятся новых ударов ВСУ.

Российские оккупанты перебрасывают свои средства радиоэлектронной борьбы во временно оккупированном Крыму. В частности, комплекс РЭБ ВС России зафиксировали в Евпатории

"Всю прошлую неделю наши агенты наблюдали, как ВС РФ активно перемещали системы РЭБ поближе к военным объектам, чтобы защитить их от ударов крылатых ракет и БПЛА СОУ. Страх от ударов СОУ вынуждает к активному и иногда хаотичному перемещении систем противодействия ВС РФ", - сообщили партизаны АТЕШ в своем Telegram-канале.

Отмечается, что замечено перемещение модуля разведки 1Л265 и систем управления 1Л66, которые входят в состав комплекса РЭБ "Москва-1". Машины направлялись к ракетно-технической базе в Евпатории.

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Партизаны на оккупированных территориях Украины - последние новости

Члены движения "Атеш" сообщили, что на левом берегу Днепра в Херсонской области оккупанты переодеваются в гражданскую одежду из-за страха перед местными жителями.

Кроме того, партизаны успешно уничтожили установку противовоздушной обороны на временно оккупированной части Херсонской области. В результате уничтожен как минимум один ЗРК и два российских оккупанта.

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