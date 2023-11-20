Военные из этой части обслуживают дворцы Путина и принимают на себя все госзакупки.

Партизаны устроили вылазку в район воинской части Федеральной службы охраны России, которая расположена в Москве.

"Наши агенты провели наблюдение воинской части № 66631, которая находится в подчинении ФСО России в Москве", - сообщает Telegram- канал партизанского движения "АТЕШ".

Партизаны назвали эту часть "удивительной". Эти военные не участвуют в войне против Украины, а занимаются обслуживанием резиденции президента РФ Владимира Путина.

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"Вместо пушек, ракет и других автоматов она закупает услуги по ремонту дворцов. По факту обслуживает дворцы Путина и принимает на себя все госзакупки", - отмечают в "АТЕШ".

Вылазки партизан

Недавно партизаны в Крыму проникли на базу Черноморского флота РФ, нашли важные координаты. Удалось зафиксировать точные места размещения автомобильных боксов, складов из БК, казарм и штаба ВЧ 80393.

Кроме того, они рассекретили военную базу оккупантов в Донецкой области. Также члены движения"АТЕШ" выяснили, куда свозят "пушечное мясо" в оккупированном россиянами Крыму.

В октябре украинские партизаны нашли, где именно в Крыму оккупанты прячут от ВСУ свою технику и уничтожили российскую станцию РЭБ "Житель" в Курской области.

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