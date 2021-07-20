Это является прямым нарушением государственных санитарных норм и правил, отметили в министерстве.

На оккупированной части Луганской области наблюдается острый дефицит питьевой воды. Поставки воды ограничила оккупационная власть.

Об этом сообщают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Согласно информации, которую публикует на своих интернет-ресурсах оккупационная "власть", на территории г. Хрустальный (Красный Луч) подача питьевой воды осуществляется по графику от 1-2 раз в неделю по графику "через день" в зависимости от района города.

На территории сел Голубовское, Донецкое, города Кировск - поставка питьевой воды происходит только 1 раз в неделю, город Кадиевка (Стаханов) - частично 1 раз в 2-3 дня.

Читайте такжеВ Харькове умер тяжелораненый в зоне ООС военный из Кривого Рога (фото)На территории Алчевска, где наблюдается один из самых загрязненных показателей питьевой воды, заявленное водоснабжения через день, однако по имеющейся информации оно отсутствует по несколько суток подряд.

В министерстве отметили, что это - прямое нарушение государственных санитарных норм и правил.

"В условиях аномальной жары это может влиять на катастрофическое ухудшение качества воды, поскольку неравномерная подача воды приводит к застою, возникновения бактерий и распространения инфекционных заболеваний среди населения", - говорится в сообщении.

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Автор: Людмила Жерновская