Также уничтожено более 110 единиц военной техники противника.

На Таврическом направлении Силами обороны Украины за сутки уничтожено более 750 российских захватчиков.

Об этом речь идет в оперативной информации от Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления в социальной сети Facebook.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1805 огневых задач. Общие потери врага составили 754 человека. Четыре оккупанта сдались в плен. Уничтожено 112 единиц военной техники противника. В частности, 23 танка, 73 ББМ, 9 артиллерийских систем, одну РСЗО, 2 ПТРК, 8 БПЛА, 3 автомобиля и единицу специальной техники", - отмечается в сводке.

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В частности, в зоне ответственности Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники мужественно держат оборону, отбили более 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 10 атак восточнее Степного, юго-восточнее Северного и южнее Первомайского Донецкой области.

Также, на Марьинском направлении за прошедшие сутки силы обороны успешно отбили более 10 атак врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

Кроме того, на шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах южнее Золотой Нивы и юго-восточнее Угледара Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники сдерживают врага в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

Потери РФ в Украине - актуальные данные

Как сообщал УНИАН, в утренней сводке Генерального штаба ВСУ речь шла о том, что за минувшие сутки уничтожено 990 российских оккупантов.

В то же время, начальник пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил, что в районе города Бахмут Силы обороны Украины ликвидировали 167 российских оккупантов, еще один попал в плен. На Лимано-Купянском направлении в ходе боевых действий было ликвидировано 214 оккупантов.

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