Уничтожено несколько десятков единиц вражеской техники, в частности, 37 артсистем.

Боевые потери российский оккупантов среди личного состава достигли около 266 900. 610 российских военных были ликвидированы за последние сутки.

Кроме этого, в войне против Украины враг потерял 5722 артиллерийских систем (+37 за сутки), 4506 танков (+9), 8703 боевых бронированных машин (+21), 753 РСЗО (+5), 4541 БПЛА оперативно-тактического уровня (+22), 1455 крылатых ракет (+8), 8217 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+27), 859 единиц специальной техники (+7), 506 средств ПВО (+1).

Неизменными остались потери врага среди самолетов и вертолетов (315/316), кораблей и катеров (19).

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Потери РФ в Украине - последние новости

Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки активно отработали по оккупантам.

Врагу нанесли многочисленные удары по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Также накануне украинские бойцы ударили по военному складу российских войск, где хранились управляемые ракеты 9м127 "вихрь".

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