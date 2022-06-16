Противник перегруппировывается на Слобожанском направлении с целью наращивания наступательных возможностей.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
"На Слобожанском направлении противник перегруппировывает войска с целью наращивания наступательных возможностей", - говорится в сообщении.
На Харьковском направлении основные усилия враг сосредотачивает на удержании занятых рубежей. С целью сковывания наших подразделений и недопущения перехода в наступление враг осуществлял интенсивные артиллерийские обстрелы, в том числе и из реактивных систем залпового огня, в районах населенных пунктов Базалеевка, Уды и Верхний Салтов.
Ситуация на Харьковщине:
13 июня в Национальной гвардии рассказали об ударе по штабу, складу с боеприпасами и технике оккупантов в Харьковской области. Выстрелы совершали артиллерийские подразделения, а нацгвардейцы корректировали огонь.
15 июня ВСУ уничтожили штаб врага на Харьковском направлении с высшим офицерским составом.
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