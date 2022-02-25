Ни одно административное здание, жилой дом в Харькове врагом не захвачен.

По предварительной информации, на Харьковщине погибло 23 гражданских лиц, среди которых дети, и сотни пострадавших, которые доставлены в областные районные и городские больницы.

Об этом сказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телеканала "Рада".

Председатель ОГА подчеркнул, что ни одно административное здание, жилой дом в Харькове врагом не захвачено

Он отметил, что, несмотря на комендантский час, который введен в Харькове и Харьковской области, люди спускаются к метрополитену, чтобы уберечься от возможного обстрела.

По его словам, на сегодня несколько тысяч человек прячутся в метрополитене. "Угроза обстрела всегда остается", - подчеркнул он.

Говоря о ситуации в Харьковской области, Синегубов сказал: "Сейчас идут у нас активные бои по Дергачевском направлении, по Сумском направлении, по Волчанском направлении и по Купянску. Наши военные не уступили свои позиции ни на один метр. Они держатся, враг несет значительные потери. Наши военные захватили пленных. Сейчас идет их допрос".

Напомним, сегодня в бою с российскими оккупантами за украинский остров Змеиный, расположенный в Черном море, погибли 13 украинских пограничников.