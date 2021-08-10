Состояние здоровья одного украинского воина - тяжелое, двух других - удовлетворительное.

На Донбассе в результате обстрела российскими оккупационными формированиями ранило трех украинских военных.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группа "Восток" в социальной сети Facebook.

В частности, сегодня, 10 августа, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников.

"В результате обстрела трое военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного воина - тяжелое, двух - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Отдельно сказано, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Читайте также"Закончится трагедией": Лукашенко предостерег Украину от силового решения ситуации на ДонбассеКак говорится в вечерней сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил, по состоянию на 17.00 10 августа 2021 года, с начала текущих суток, 10 августа, зафиксировано 4 обстрела.

В частности, вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты дважды применили артиллерийские системы калибра 122-мм и минометы 82-го калибра.

Также в направлении Невельского враг открыл огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а неподалеку Марьинки российские наемники обстреляли украинские позиции из противотанковых ракетных комплексов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в колонии на Донбассе оккупанты убили трех украинцев.

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Автор: Виталий Саенко