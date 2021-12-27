Украинские военнослужащие задержали на линии разграничения боевика так называемой "ЛНР".
Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил.
Мужчина в российской униформе двигался через линию соприкосновения в сторону украинских позиций. Отмечается, что он находился в состоянии сильного наркотического опьянения.
Украинские военные задержали боевика и передали его представителям Службы безопасности.
Читайте такжеРоссия может атаковать Украину с Азовского моря - The Washington PostПо предварительным данным, сорокалетний наемник проходил службу по контракту в одном из подразделений НЗФ российско-оккупационных войск. Он имел при себе паспорт так называемой "ЛНР".
С 2006 по 2012 год он отбывал наказание в местах лишения свободы по статье 115, ч. 1 (Умышленное убийство).
Ранее сообщалось, что Россия продолжает перебрасывать своих наемников на оккупированные территории Донбасса.