У него нашли паспорт так называемой "ЛНР".

Украинские военнослужащие задержали на линии разграничения боевика так называемой "ЛНР".

Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил.

Мужчина в российской униформе двигался через линию соприкосновения в сторону украинских позиций. Отмечается, что он находился в состоянии сильного наркотического опьянения.

Украинские военные задержали боевика и передали его представителям Службы безопасности.

Читайте такжеРоссия может атаковать Украину с Азовского моря - The Washington PostПо предварительным данным, сорокалетний наемник проходил службу по контракту в одном из подразделений НЗФ российско-оккупационных войск. Он имел при себе паспорт так называемой "ЛНР".

С 2006 по 2012 год он отбывал наказание в местах лишения свободы по статье 115, ч. 1 (Умышленное убийство).

Ранее сообщалось, что Россия продолжает перебрасывать своих наемников на оккупированные территории Донбасса.

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