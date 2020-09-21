Это не новая пропозиция, она уже обсуждалась ранее, отметил переговорщик.

Замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин допустил, что на оккупированных территориях Донбасса можно сформировать международное Временное правительство ООН, которое сможет провести местные выборы.

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Такое заявление он сделал в программе "Персона грата" на "RU: Украинское радио"

"В мандате Совета Безопасности ООН записано право создавать международное Временное правительство со сроком необходимым. Может быть на год, может - на два. А безопасность гарантировать могут международные миротворцы, то есть военный контингент ООН... это предложение, по сути, не новое, о нем уже говорили», - указал Фокин.

По его словам, Россия согласилась на это средство движения к миру, но отметила, что военный контингент ООН должен быть сосредоточен только на действующей линии разграничения. На это, как считает Фокин, соглашаться нельзя.

"Я полностью согласен с тем, чтобы прежде чем проводить выборы, надо обеспечить безопасность. Но каким средством обеспечить безопасность? Это должны руководители страны думать. Как одно из средств я предложил использовать мандат Совета Безопасности ООН и образовать Временное правительство на этих территориях, которые сейчас не подконтрольны Украине", - продолжил переговорщик.

Миротворцы на Донбассе

Вопрос введения международного миротворческого контингента на Донбассе обсуждается уже несколько лет. В 2017 году его поднимали на уровне Совбеза ООН, но безрезультатно.

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников уверен, что Украине нужна будет помощь миротворцев ООН в урегулировании конфликта на Донбассе. По его словам, этот вопрос пока отложен, но не снят с повестки дня.

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Автор: Дмитрий Захаров