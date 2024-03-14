Отмечается, что Ми-28 нарисованный.

На аэродроме "Джанкой" во временно оккупированном Крыму на 9 марта 2024 года находились 10 ударных вертолетов Ми-28 и два Ка-52, а также четыре штурмовика Су-25. Российские военные также нарисовали один фальшивый "Ми-28".

OSINT-исследователь MT Anderson написал в Twitter, что согласно снимкам, россияне переместили со старой и оборудованной позиции дивизион комплексов С-400 на новую локацию.

В то же время снимок наводит на мысль, что там на самом деле стоят фальшивые ЗРК, в то время как настоящие С-400 могли быть перемещены в другое место.

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Аналитики Defense Express считают, что на снимках российские ударные вертолеты и штурмовики важная цель, потому что эти Ми-28, Ка-52 и Су-25 на аэродроме в Джанкое скорее всего используются для боевых действий на Юге Украины. ВСУ необходимы дальнобойные ракеты для нейтрализации авиационной угрозы.

При этом эксперты считают нарисовать Ми-28 россиянам пришлось, потому что либо они потеряли минимум один Ми-28, либо они собираются дорисовать еще несколько таких "вертолетов", чтобы ввести в заблуждение относительно количества имеющихся на аэродроме "бортов".

Взрывы в Джанкое 24 ноября 2023 года - что известно

В сети сообщили об атаке дронов на оккупированный Крым. Позже появилась информация о поражении воинской части оккупантов в Джанкое.

Отмечается, что в результате удара уничтожено средство ПВО и радиолокационная станция россиян. Также пишут, что они понесли потери личного состава.

При этом мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что после ночных взрывов во временно оккупированном Крыму в пункте пропуска между оккупированной территорией Херсонской области и полуостровом образовались очереди.

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