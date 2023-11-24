Он уверен, что захватчики понесли потери.

После ночных взрывов во временно оккупированном Крыму в пункте пропуска между оккупированной территорией Херсонской области и полуостровом образовались очереди. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона.

Он говорит, что ночью местные жители слышали в Джанкое более десяти мощных взрывов. Уже после этого люди сообщили, что на "Чонгаре" образовались длинные очереди в обе стороны. "Полностью пункт пропуска не работает, враг точно понес там сверхбольшие потери", - добавил мэр города.

Утром взрывы слышали в Мелитополе. После этого в городе на несколько минут исчезала мобильная связь, но его быстро восстановили. А уже днем в поселке Акимовка Запорожской области зафиксировали попадание по расположению российских войск, добавил Федоров.

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Взрывы в Джанкое: что известно

Ночью в сети писали об атаке беспилотных летательных аппаратов на оккупированный Крым. Уже утром появилась информация о поражении воинской части оккупантов в Джанкое.

Сообщается, что в результате удара было уничтожено средство противовоздушной обороны и радиолокационная станция российских захватчиков. Также пишут, что они понесли потери личного состава. Российская оккупационная администрация не комментировала это.

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