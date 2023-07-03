Очередная история исчезновения пушистика закончилась хеппи-эндом.

Известный в соцсетях "боевой кот" Шайба, несущий службу вместе с украинскими военными на южном направлении, нашелся. Четвероногого любимца защитников искали почти 3 недели.

"Шайбусика нашли. Пока вся страна искала Шайбика, этот герой-любовник стал разведчиком, пройдя немалую дистанцию, нашел кошечек и чилил с ними на другой позиции у военных. ... Завтра отвезу Шайбика к ветеринару для проверки его здоровья. Надел на него ошейник и другой AirTag (устройство для отслеживания, разработанное Apple – УНИАН) и буду искать другой более действенный в наших условиях GPS-трекер", – рассказал владелец кота, украинский военный Александр Ляшук, в Instagram.

Ляшук, который пообещал вознаграждение в размере 20 тысяч гривен тому, кто вернет ему любимца, сдержал слово.

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"Военные увидели объявление, которое я расклеил поблизости, позвонили и привезли мне нашего героя. Деньги они не просили, я сам попросил у них номер банковской карты и перечислил обещанное вознаграждение. Пусть эти средства пойдут им на пользу, для нашей общей победы. Хочу еще раз их поблагодарить за то что вернули моего ребенка в семью", – говорит Ляшук.

Кот Шайба - история пушистой звезды соцсетей

Кота Шайбу, который теперь стал настоящей звездой в сети, военные нашли в прошлом году – вблизи позиций на юге. Шайбу, которому тогда было только несколько недель, вместе с его сестрой кто-то выбросил возле сельского продуктового магазина, а украинские защитники – нашли и откормили.

Спасенный Шайбик стал настоящим другом для военного Александра Ляшука, который несет службу на южном направлении фронта. Без пушистика, который обзавелся не только разгрузками и именными шевронами, но и вышиванкой, не проходят ни сборы на нужды подразделения его владельца, ни эфиры с Ляшуком на телевидении.

Только в Instagram у пушистика 10 тысяч подписчиков, а посты с ним собирают до 80 тысяч лайков.

28 июня Ляшук рассказал в соцсетях, что кот пропал две недели назад, и пообещал денежное вознаграждение тому, кто вернет ему друга.

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