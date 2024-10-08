В следующем году в России может не остаться запасов бронированной техники, считает эксперт.

Россияне пытаются расширить клин, который сделали в районе города Покровск, накануне наступления осенних дождей.

Об этом заявил в эфире "Апостроф TV" военный эксперт Роман Свитан. "Конфигурация фронта гонит россиян использовать последние недели перед осенним бездорожьем для более-менее выравнивания фронта, создания условий пребывания и движения в сторону Покровска", - сказал аналитик.

По его словам, если украинские воины удержат фронт и в таком состоянии войдут в осенне-зимний период, то "мы россиян размотаем на Покровском направлении":

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"Бить с двух сторон - это же клин. Проблема любого клина в оборону противника - это удержание флангов".

Он добавил, что пока российская армия наступает в обоих направлениях, пытаясь расширить клин, - она находится в безопасности, однако как только наступление остановиться - Силы обороны могут контратаковать, чтобы "срезать фланг".

"Это мы сделали с россиянами в прошлом году на Времовском выступлении. Мы во время кампании его срезали, выровняли фронт и, по большому счету, россияне его просто потеряли. Хотя полгода до этого они с ним возились. Та же картина сейчас - в летнюю кампанию они прорвали наш фронт. И если они окажутся в таком состоянии - мы их размотаем", - добавил Свитан.

По словам эксперта, сейчас россияне сосредоточили все силы, чтобы выровнять фронт на юге от клина. Поэтому сейчас главная цель для украинских защитников - удержать Курахово и окрестности до наступления осенне-зимнего периода

"Если мы удержимся в Курахово до наступления осенне-зимнего периода, то за зиму мы можем срезать этот клин до Покровска. Они просто до Покровска не дойдут. Они эти последние семь километров уже второй месяц идут. Поскольку сложно дальше двигаться, не расширив фланги. Там подвоз боеприпасов сложный, 40-50 км от Донецка. Под постоянными ударами с юга и севера находится российский клин", - пояснил Свитан.

По словам эксперта, одной из ключевых проблем РФ на фронте является нехватка техники, потому что количество потерь значительно превышает производство.

"Сколько у россиян осталось на старых советских складах? Да ничего не осталось. Под конец года там будут нулевые складские остатки. В следующем году у них большая проблема. Они смогут использовать военную технику только с колес - сколько произвели, столько и поставили. Китайцы побоятся передавать. Это они боеприпасы через КНДР передают, а серьезные поставки своей техники они побоятся передавать", - отметил аналитик.

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Ранее стало известно, почему украинское командование не вывело украинские силы из Угледара раньше. По словам нового командира 72-й отдельной механизированной бригады имени "Черных запорожцев" Александра Охрименко, это могло привести к потерям и других территорий.

Он также добавил, что Силам обороны не удалось забрать всех раненых защитников Украины, которые оставались в городе. В то же время он добавил, что часть раненых военных эвакуировать все же удалось.

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