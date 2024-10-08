Линия фронта стабилизирована, заверил полковник.

Бойцы Вооруженных сил Украины не вышли из города Угледар Донецкой области значительно раньше, чтобы потом не потерять и другие территории.

Такой информацией поделился новый командир 72-й отдельной механизированной бригады имени "Черных запорожцев" - полковник Александр Охрименко, в интервью "Главкому":

"Отвечу насчет того, почему не оставили город значительно раньше. Если мы будем оставлять населенные пункты, не дав мощного боя противнику, то через некоторое время можем оказаться неизвестно на каких рубежах".

По словам офицера, после назначения на должность комбрига, он отработал решение о поэтапном выводе подразделений из южной части Угледара и направил его высшему руководству. "Решение было оперативно утверждено, и я получил боевой приказ о поэтапном выводе", - поделился Охрименко.

Полковник добавил, что не все пошло по плану, поскольку россияне успели взять под огневой контроль фланги. "Первый этап выхода из города был завершен, поэтому частями сил мы совершили маневр для усиления южной и юго-восточной окраины Угледара. Но противник нарастил усилия и вышел на рубежи с левого фланга и взял под огневой контроль те маршруты выхода, которые были спланированы", - заявил он.

Охрименко подчеркнул, что противника удалось остановить, линия фронта стабилизирована, и украинские воины работают над тем, чтобы не позволить врагам продвинуться в сторону Богоявленки.

"Сегодня утром (7 октября, - Ред.) противник совершил штурмовые действия с восточного направления, мы его остановили. Уничтожено несколько боевых машин, противник понес потери в личном составе и пока отказался от дальнейших наступательных действий", - поделился комбриг.

Важные новости - Угледар в центре внимания

Аналитики DeepState в конце сентября сообщили, что россияне пытаются окружить Угледар, и ситуация критическая. Город с августа 2022 года защищали бойцы 72-й бригады ВСУ. 28 сентября бригада получила нового командира - вместо Ивана Винника ею начал руководить Александр Охрименко.

2 октября Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" сообщила, что наши защитники осуществили выход из Угледара. В сети украинское командование обвиняли в том, что оно поздно дало приказ украинским воинам выходить из города.

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