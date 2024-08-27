Сухаревский уверен, что этот вопрос понимают абсолютно все - от Северной Кореи и заканчивая Соединенными Штатами.

Полковник ВСУ, командующий новосозданных Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский рассказал о своем видении того, насколько быстро меняется война и какой она будет завтра.

"По моему субъективному мнению, все последующие войны так называемой пятой генерации будут войнами беспилотных систем. Все государства после этого опыта, после этой войны будут переходить на отделение огня от своих солдат - несоизмерима цена беспилотного комплекса с жизнью солдата во всех моментах", - сказал он в интервью Укринформу.

Сухаревский уверен, что это понимают абсолютно все - от Северной Кореи и заканчивая Соединенными Штатами.

Видео дня

"Весь вопрос в том, насколько системно будут готовы подойти институции к таким масштабным проектам. Я всегда привожу пример: давайте, кто не верит в нашу войну, посмотрите на последние события на Ближнем Востоке. С десяток стран отражали атаку шахедов на Израиль, так они достаточно успешно отбили. Но это лишь одна атака, а сколько таких атак у нас?! Давайте посмотрим вправо, влево, а кто готов на самом деле без коалиции, без союза бороться, например, с серией шахедных атак, кто готов сейчас противодействовать массированным атакам FPV, у кого есть настолько развитая РЭБ, как у нас? И это при том, что канальные связи, частоты всегда меняются, и этот процесс - просто безостановочный", - пояснил командующий.

По его мнению, "мы как государство, как армия - уже на том уровне".

"Я даже союзникам говорю об этом, что этому я буду вас учить и вы будете приезжать для того, чтобы учиться. Мы готовы, явно мы уже не в роли учеников во всех этих процессах", - добавил военный.

Война в Украине - использование дронов

Великобритания предоставила Украине роботизированных "боевых собак", которые начали помогать войскам на поле боя и наводить ужас на российских военных, которые их видят. Об этом пишет Fox News.

"Робот-собака продемонстрировал свои возможности в доставке целого ряда критически важного оборудования, демонстрируя свой потенциал как бесценного актива для военных подразделений. Собака-робот продемонстрировал исключительную мобильность и ловкость, что имеет решающее значение для прохождения сложных и враждебных сред. Независимо от того, движется ли он через обломки, перелезает через препятствия или незаметно передвигается по открытой местности, робот-собака доказал, что способен поддерживать высокий уровень оперативной эффективности", - заявила компания-производитель Brit Alliance.

Вас также могут заинтересовать новости: