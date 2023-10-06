Прорывы все равно будут, заявил Петр Черник.

Полностью закрыть украинское небо от российских ракет и дронов невозможно, считает военный эксперт Петр Черник.

"Не бывает такого в природе. Прорывы все равно будут, - заявил он. - В части ПВО, конечно, нужно как можно больше современных комплексов".

При этом эксперт напомнил израильские опыт с достаточно мощной системой "Железный купол", которая борется с кустарными ракетами: "Все равно прорывы бывают".

"РФ построила вторую ракетную школу в мире, они также развиваются и обучаются", - предупредил Черник.

Он напомним, что сейчас есть хорошие новости для Украины, что ПВО будет усилена, однако эксперт уверен, что "прорывы все равно будут".

"Но в части того, какое количество комплексов есть в Украине и их номенклатура, то чего-то беспрецедентного в истории пока не было", - обнадежил он.

Украина и США будут производить средства ПВО - что сообщалось

Напомним, совместное производство в Украине вместе с США средств противовоздушной обороны должно начаться до конца 2023 года, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин

Он отметил три аспекта: первый - работа уже идет, второй - что результаты совместного производства появятся еще до конца 2023 года, а третий - то, что "другие сложные системные вещи - в ближайшие годы".

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