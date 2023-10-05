Журналисты считают, что наиболее реалистичным усматривается начало производства в Украине артиллерийских и пулеметных зенитных систем.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин 4 октября заявил, что совместное производство в Украине вместе с США средств противовоздушной обороны должно начаться до конца 2023 года.

Он отметил три аспекта: первый - работа уже идет, второй - что результаты совместного производства появятся еще до конца 2023 года, а третий - то, что "другие сложные системные вещи - в ближайшие годы".

Издание Дифенс Экспресс сомневается, что речь вряд ли идет о сложном в реализации проекте, вроде производства в Украине мощных зенитных ракетных комплексов вроде Patriot, или условного NASAMS.

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"В теории это конечно возможно, но до появления первого результата понадобятся годы. Поэтому аппетиты возможно сразу уменьшить на те системы ПВО, начало производства которых возможно развернуть за минимальное время, точнее - три месяца", - отметили там.

Журналисты считают, что наиболее реалистичным усматривается начало производства в Украине артиллерийских и пулеметных зенитных систем. Потребность в них более чем значительна из-за масштабирования РФ ударов самолето-снарядами типа Shahed-136.

Учитывая опять же минимальные сроки в виде лишь трех месяцев до конца 2023 года, то возможно речь не идет даже о продвинутых системах вроде CORTEX Typhon от Kongsberg или боевого модуля Slinger от EOS. При этом все упирается в технологические циклы. На изготовление первой и относительно малой партии Slinger на уже налаженном производстве понадобится до восьми месяцев.

Там считают, что речь идет вообще о более простых системах, вроде Victor из Чехии, которая оснащается тепловизионным прицелом.

"Другой сценарий - реализация уже исследованных решений по интеграции западных зенитных ракет под советские ЗРК. И из-за того, что вряд ли есть возможность снять их с боевого дежурства и отправить через океан, то эти работы необходимо проводить в Украине", - сказано в материале.

Также может быть реализован прагматичный вариант - установка пусковых под западные ракеты с инфракрасным наведением на собственные пусковые. В то же время под системой противовоздушной обороны вполне возможно понимать не только средства уничтожения целей, но и средства их обнаружения. Но здесь вариативность начинает значительно увеличиваться.

ПВО для Украины - детали

Украинская власть делает все возможное, чтобы обеспечить нашу страну достаточным количеством систем ПВО перед зимой, и сейчас ожидаются определенные решения от партнеров. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Кроме того, он подчеркнул, что сейчас Украине важно создать "защитный щит" перед предстоящими атаками России на энергетическую инфраструктуру, которые ожидают осенью и зимой.

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