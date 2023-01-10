Бывший российский президент призвал российскую военную промышленность работать быстрее.

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал российский ВПК работать эффективнее и быстрее из-за успехов "противников" в модернизации танков Т-72. Об этом пишет российское агентство "Интерфакс".

Выступая на рабочем заседании Военно-промышленной комиссии РФ, Медведев посетовал на отставание России в модернизации старых советских танков.

"Наши противники профинансировали модернизацию 100 танков Т-72. Подчеркиваю – не каких-то там иностранных танков, а Т-72, для того чтобы поставлять из советского наследия", – заявил он.

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В этом контексте Медведев призвал российский ВПК "действовать быстрее, настойчивее и эффективнее".

Поставки танков в Украину

9 января стало известно, что Чехия передаст Украине партию модернизированных танков Т-72. На одном из танков оставил "автограф" глава чешского правительства Петр Фиала.

В то же время на Западе сейчас активно дискутируется вопрос поставки в Украину не модернизированных советских, а именно западных танков. В первую очередь это могут быть немецкие "Леопарды".

Также обсуждается возможность поставки в Украину британских танков.

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