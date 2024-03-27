Военнообязанные сами должны прибывать в центры, а не чтобы Украина за ними бегала.

Верховная рада Украины сознательно задерживает принятие закона о мобилизации, сказал заместитель начальника Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Боднар в интервью "Западному курьеру".

"Очевидно, что где-то есть сознательное затягивание принятия этого закона, потому что изменений мы ждем еще с июля 2022 года. Закон непопулярный, а депутаты ВРУ это, в первую очередь, политики. Наше главное ожидание очень банальное - военнообязанные сами должны прибывать в центры комплектования, а не мы за ними бегать", - считает Бондарь.

По его словам, в ТЦК ожидают, что после принятия закона о мобилизации, вопрос о самостоятельном прибытии в ТЦК для уточнения данных будет урегулирован.

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"Сейчас в законе прописано, что этот процесс происходит только по вызову ТЦК. Это и провоцирует "беготню", конфликты и все остальные недоразумения. Из-за нехватки информации возникают казусы с призывом ограниченно мобильных граждан, умерших и так далее. Так же происходит и с гражданами, которые в мирное время выезжали за границу на срок более трех месяцев", - говорит Бондарь.

Он пояснил, что такие люди не подали соответствующее заявление в ТЦК, поэтому центры комплектования не имеют актуальной информации о пребывании таких мужчин и объявляют их в розыск в случае игнорирования повестки.

"В связи с этим могут возникнуть такие неприятные моменты, когда человек, который действительно имеет право на отсрочку, но не подал эти данные в ТЦК, при выезде за границу предъявляет документы, например, на отцовство троих детей. А человеку говорят: "Все в порядке, но вы находитесь в розыске. Вам необходимо уточнить данные"", - объясняет Бондарь.

Он также отметил, что по состоянию на конец прошлого года, только в Ивано-Франковской области в розыске находятся 36 тысяч военнообязанных. Еще три тысячи объявили в розыск в этом году.

"Подчеркиваю, сейчас у нас обязательная явка в ТЦК по вызову. Этот вызов может осуществляться любым способом. Если человек думает, что не будет подписывать повестку и таким образом уклонится, это не так. Сейчас у нас работает видео фиксация с помощью бодикамер, происходит составление протокола об отказе от подписания и так далее", - подытожил представитель ТЦК.

Закон о мобилизации - последние новости

Накануне комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны отклонил предложения, по которым молодые люди от 18 лет могли бы быть мобилизованы.

Кроме того, из законопроекта убрали возможность получения брони от мобилизации для адвокатов. Соответствующие правки профильный комитет Рады рассмотрел 26 марта. Всего в тот день Рада рассмотрела 710 правок и остановилась на 2815 правке, уточняла нардепка Ирина Фриз.

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