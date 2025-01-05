За год существенно увеличились возможности для подготовки бойцов.

В отдельные месяцы пополнение подразделений Национальной гвардии происходит через рекрутинг - 40% новобранцев, а через мобилизацию - 60%.

Об этом сообщил спикер Национальной гвардии Руслан Музычук в эфире телемарафона. Он отметил, что сейчас акцентируют внимание на том, чтобы дать всем новобранцам возможность понять, какие есть специальности, потому что многие знают только о пехоте и штурмовых подразделениях. "Это основная сила, но мы открыли около 400 специальностей", - добавил он

Музычук сообщил, что мобилизация это основной ресурс для воюющей страны, но в отдельные месяцы - соотношение было 40% новобранцев через рекрутинг и 60% - это мобилизация. Он отметил, что среди задач Нацгвардии не только фронт, но и защита границ, критической инфраструры, это мобильные огневые группы, блокпосты.

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Музычук отметил, что все новобранцы должны пройти подготовку, потому что ни один командир не хочет идти в бой с неподготовленным бойцом. Он подчеркнул, что в 2024 году система подготовки очень изменилась и нарастилась.

"Где-то в 5 раз увеличились способности по подготовке, то есть мы можем в 5 раз больше готовить людей, чем готовили в предыдущие годы. Это благодаря развитию нашей инфраструктуры и учебных центров. И также это та помощь, которую оказывают нам страны-партнеры за рубежом, а это более 10 стран", - подчеркнул спикер.

По его словам, эти страны позволяют готовить подразделения в составе, например, рота-батальон, обеспечивать подготовку снайперов, саперов и даже офицеров штаба, которые потом могут возвращаться в Украину и проводить подготовку других бойцов.

Подготовка мобилизованных

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что в Украине работают над созданием всех условий для минимум 2-месячной подготовки новобранцев к участию в боевых действиях. По его словам, качественная подготовка - это, прежде всего, сохраненная жизнь и здоровье наших воинов.

Также он отметил необходимость обеспечения 14-дневного периода адаптации новобранцев в бригадах. Командиры должны максимально подготовить солдата к вызовам современной войны, чтобы сохранить его в бою.

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