Насильникам не место в рядах ВСУ, подчеркнул эксперт.

Продолжается мобилизация в Украине, и ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что в Украине надо брать в армию бывших заключенных.

Такую позицию он озвучил в интервью на Youtube-канале "Говорить великий Львів", отвечая на вопрос, как относится к тому, чтобы осужденные пополнили ряды Вооруженных сил Украины. "Я надеюсь, что это станет реальностью", - отметил он, однако подчеркнул, что вопрос надо разделить, отделив тех, кто уже отбыл свое наказание, но имеет судимость, и тех, кто сейчас отбывает наказание.

По его убеждению, то, что люди, которые уже отбыли наказание, не могут служить, является абсурдом. "Это выглядит полным конституционным абсурдом. Человек когда-то совершил преступление, мы его наказали. На время наказания он был ограничен в своих правах, а дальше мы возвращаем ему права после отбытия наказания, но при этом мы на всю жизнь освобождаем от одной на самом деле из самых тяжелых, но важных обязанностей. По моему мнению, то, что у нас не мобилизуются люди, которые были осуждены и уже отбыли свое наказание - это просто какая-то фантастическая глупость, которую немедленно надо исправить", - отметил Дикий.

Видео дня

Что касается тех, кто сейчас отбывает наказание, то, по его мнению, надо разрешить добровольно идти в армию всем, кроме насильников и, возможно, некоторых категорий убийц. По его словам, это такая возможность реабилитации и социализации для возвращения в общество "очищенными" через фронт.

"Я бы не ставил вопрос, что "отдельные категории" можно привлекать. Я бы ставил вопрос прямо противоположно - что есть определенные категории, которым давать в руки оружие я бы не рискнул. Это насильники. Не создавал бы определенные соблазны, то есть не давал бы человеку, склонному к насилию над другим человеком, в руки оружие. Но даже насчет убийц я бы хорошо подумал, потому что убийцы бывают очень разными. И одно дело - "серийник", а другое - пьяная драка. Да, человек осужденный должен отбывать наказание, но если вместо этого он готов добровольно идти защищать страну, то я бы дал такую возможность", - сказал Дикий.

По его словам, что касается всех осужденных за ненасильственные преступления, то им надо дать возможность идти защищать страну. Ветеран сослался на собственный опыт, поскольку воевал в добровольческом батальоне "Айдар", в котором среди бойцов были и осужденные.

"Мы не спрашивали людей, откуда они взялись. Приехал, взял в руки оружие и вали *рков. А дальше нас начали легализировать. Просто на боевые позиции приехали военкомы и начали оформлять нас как мобилизованных. И тут "повылазило": "А мы этого не имеем права официально оформить, потому что у него три судимости", "Ой, а этот только недавно семилетний срок отмотал, мы не можем его оформить". И что интересно - эти люди остались с нами и воевали дальше неоформленными, то есть зная, что у них не будет компенсации за ранения, что у них не будет семьям компенсации, если они погибнут.

Ветеран добавил, что некоторые из бойцов были осуждены за очень тяжкие преступления, например, вооруженное ограбление, бандитизм. "Даже если человек системно не дружит с законом, что конечно плохо, но из этого не следует, что человек не любит свою родную землю, что человек не является патриотом. Есть люди очень законопослушные, но в которых патриотизма ни на грош, и им безразлично, в какой стране быть законопослушным. А есть наоборот люди, которые не дружат с законом и с государством, но при этом за свою нацию, за свою землю пойдут убивать врагов и погибать сами. У меня в подразделении были такие люди, и я за них отвечал, выдавал оружие и ни разу об этом не пожалел", - подчеркнул Дикий.

Он также отметил, что нельзя формировать отдельные подразделения из заключенных и осужденных. "Это на порядок выше риски, когда они в своей криминальной среде вместе сформируют подразделение и получат оружие.... Здесь стоп. Но у нас нет такой потребности. Мы можем просто по одному человеку разбросать в подразделения. И поверьте, один бывший преступник, если даже окажется плохим бойцом, он не испортит взвод или роту. Возможен даже вариант наоборот - в нормальном взводе и роте он станет обычным бойцом как все", - сказал Дикий.

"Свежий" законопроект о мобилизации - новости, которые надо знать о документе

Как сообщал УНИАН, на днях член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что новый законопроект о мобилизации предусматривает, что часть осужденных может присоединиться к ВСУ.

По его словам, предполагается, что осужденные, которые получили наказание без реального отбытия его в местах пенитенциарной системы (или осужденные с отсрочкой от отбывания наказания, или условно осужденные, которые физически находятся на свободе), могут быть мобилизованы и также будут взяты на воинский учет.

Он отметил, что осужденные, находящиеся в местах лишения свободы, тоже получат возможность защищать Украину на фронте. Впрочем, это невозможно для осужденных за преступления против основ национальной безопасности, против половой свободы человека и некоторых других наиболее сенситивных преступлений.

Как известно, 7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. За него проголосовали 243 народных депутата. Теперь профильный комитет должен разобраться с поправками к документу.

Вас также могут заинтересовать новости: