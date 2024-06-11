В составе ВМС есть все - авиация, пехота, артиллерия, беспилотные системы, но плюс к этому еще и корабли.

Военно-Морские силы ВСУ это как армия в армии, которая нуждается в разных специалистах, с разным опытом и специальностью.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, которого попросили рассказать о мобилизации в ряды Военно-Морских сил. "Мы не можем ни в коем случае раскрыть цифры, количества необходимости (военных - УНИАН), но могу лишь отметить, что Военно-Морские силы это как армия в армии. Потому что в составе ВМС есть все то, что есть в целом в Вооруженных силах - авиация, пехота, артиллерия, беспилотные системы, но плюс к этому еще и корабли. Поэтому перечень профессий, в которых нуждаются Военно-Морские силы - бесконечный", - сказал Плетенчук.

По его словам, речь идет фактически обо всех военно-учетных специальностях, которые существуют в ВСУ. "Это и корабельно-катерный состав, операторы чего-либо... Поэтому мы готовы принять всех - у нас работа есть для всех", - подчеркнул Плетенчук.

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Он рассказал, что недавно морпехи провели учения на побережье Черного моря, в которых принимали участие опытные военные и новички. Как отметил спикер, в ВМС всегда продолжается учебный процесс, некоторые подразделения могут быть, например, на восстановлении, пополнении после боевого применения.

"Конечно, там (на учениях - УНИАН) есть и опытные, и новички, которые прошли базовую военную подготовку. Поэтому, соответственно, очень разные люди попадаются. Разного возраста, разных гражданских профессий, но объединяет их одно - они входят в одну большую семью, которая называется морская пехота ВМС ВСУ", - подчеркнул Плетенчук.

Он также рассказал об обучении, повышении квалификации военных моряков, сотни которых находятся для этого за рубежом.

"Мы имеем развитие... Несмотря на то, что морская пехота воюет уже 10 лет, в частности на горячих направлениях, однако, мы все равно развиваемся и количество личного состава увеличивается. Многие специалисты, как морской пехоты, так и корабельно-катерного состава учится за рубежом", - сказал спикер.

По его словам, учения очень важны, учитывая то, что ВСУ переходят на иностранные образцы вооружения, начиная со стрелкового оружия, и заканчивая кораблями.

"Подготовка продолжается, очень часто за счет партнеров за рубежом", - добавил спикер.

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Военный из Третьей штурмовой бригады "Исток" рассказал, что в украинском обществе исчезло понимание того, что ждет страну в случае проигрыша в войне с РФ. По его словам, люди должны понимать: если они сейчас не пойдут воевать за Украину, будут избегать мобилизации, то их мобилизует РФ. Но тогда с мнением уклонистов, с их правами, свободами никто считаться не будет. По его словам, РФ посадит людей в машину с пометкой Z, отвезет в свои учебные центры или прямо в подразделения, к примеру, "Шторм Z или Вагнер" и заставит силой идти на штурмы. Воин отметил, что украинцам стоит пообщаться с людьми, которые жили в оккупации, чтобы понять эту угрозу.

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