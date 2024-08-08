Сейчас Россия не может обучать большее количество личного состава.

Россия не может мобилизовать большее количество людей, поскольку там некому их обучать, заявил в эфире телемарафона военный эксперт Сергей Грабский.

"Есть понятие ресурс и есть понятие потенциал. Речь идет о наличии очень большого ресурса, но есть очень серьезные ограничения по возможности обучения этого ресурса. Максимально, что враг может себе позволить - это 320-350 тысяч войск в год, которые могут быть обучены более-менее. Мы принимаем эту объективную оценку и она соответствует действительности", - сказал Грабский.

Эксперт пояснил, что сейчас российские учебные центры работают на максимуме своих пропускных возможностей. Из-за чего командование РФ иногда бросает в бой войска, которые успели пройти лишь 2-3 недели военной подготовки.

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"Надо понимать, что война 21 века - это не война просто кучи вооруженных людей, которые просто бегают с автоматами. Это война технологий, техники. И именно этой техникой должен кто управлять, на это нужно время. Для подготовки танкового экипажа нужно примерно 2,5-4 месяца. Надо подготовить соответствующее количество техники. А мы на сегодня видим, что российские возможности не соответствуют потребностям той операции, которую они ведут", - пояснил Грабский.

Эксерт также добавил, что хоть враг и имеет большой мобилизационный ресурс, однако он не может превратить его в боевой потенциал.

"Надо понимать, что речь идет о как минимум полумиллионной группировке, которая противостоит нашим ребятам и которая продолжает активные боевые действия. Но насколько она эффективна, мы видим уже сейчас, когда противник продвигается силами отдельных мотострелковых отделений, иногда даже без поддержки техники. Но они продвигаются вследствие того, что они имеют колоссальное преимущество как минимум в количестве личного состава", - добавил Грабский.

Мобилизационный ресурс РФ

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что уже в следующем году Кремль будет вынужден или прекращать войну, или объявлять новую волну принудительной мобилизации.

По словам руководителя ГУР, долгое время Россия не имела особых проблем с вербовкой пушечного мяса, но три месяца назад начались проблемы. Буданов отметил, что до недавнего времени Россия могла обходиться завербованными заключенными и добровольцами, которые соблазнились на большие деньги, которые им обещают за отправку на фронт.

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