Часть российских ракет не отличаются точностью, зато имеют серьезную боевую часть.

Старые ракеты, которыми Россия обстреливает Украину, имеют низкую точность, но мощную боевую часть. Такие, в частности, "прилетали" в Одесскую область.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, пишет сайт "Сегодня".

Самой опасной ракетой у врага на сегодня он называет советскую "Х-22". Отклонение у нее может составлять до нескольких сотен метров. Но это не единственная проблема ракеты - даже когда она была новой, в 60-е годы, возникали трудности с топливными системами, а во время полета иногда отказывали двигатели.

"В чем именно опасность на сегодняшний день - у них очень серьезная боевая часть. Там почти тонна взрывчатого вещества, 960 кг. В советское время решили проблемы с точностью именно боевой частью - даже если вы не попали в цель и ракета упала в 100, в 200 метрах, за счет мощной осколочно-фугасной боевой части повреждение цель получит. А теперь ситуация такова, что эти ракеты в основном и выпускаются по территории Украины. По Одессе и Одесской области работают именно этими ракетами", - рассказал он.

Оценивая ракетный потенциал врага, эксперт пояснил, что РФ имеет широкую номенклатуру ракет советского периода.

"Даже те, которые они сейчас перестали часто использовать - крылатые ракеты "Калибр" и "Искандер", - они у них остаются на складах в так называемом неприкосновенном запасе. Но именно по применению, если говорить о Х22, это старая советская ракета. Она уязвима для ПВО - больше, чем "Калибр" или "Искандер". Поэтому чем больше мы углубляемся в это советское наследие, тем больше их ракеты уязвимы для ПВО Украины", - отметил Коваленко.

Накануне президент Владимир Зеленский рассказал, что с 24 февраля российская армия нанесла по Украине 1474 ракетных удара, применив 2275 различных ракет.