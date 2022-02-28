Украинские бойцы нанесли мощный удар по вражеской технике.

Прицельными ударами Bayraktar в Сумской области украинские военнослужащие дотла сожгли 96 вражеских танков, 20 "Градов" и восемь бензовозов.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

"96 вражеских танков, 20 градов, 8 бензовозов под Лебедином (Сумская область) сожгли дотла артиллерией и точными ударами Байрактаров. Это была заправочная база русских. Также были уничтожены позиции "Градов", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, как украинская армия мощно "встретила" в Сумской области оккупантов РФ, которые ворвались с территории Беларуси.

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