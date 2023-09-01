Первую партию из 32 спецукрытий уже передали на фронт, и они уже показали эффективность против вражеских дронов.

Группа "Метинвест" наладила серийное производство инженерных сооружений-укрытий, выполняющих роль "ловцов ланцетов", защищая военную технику ВСУ от атак вражеских дронов.

Первую партию из 32 укрытий передали на фронт, и они уже показали эффективность, сообщили в пресс-службе компании.

Российские "Ланцеты" – это ударные БПЛА, которые способны серьезно повредить или даже уничтожить ценную технику военных. Укрытия от них теперь называют "ловцами ланцетов". Впрочем, по словам производителей, они могут защитить не только от них, но и от других видов дронов-камикадзе.

"Все знают, что наш враг коварен, поэтому "Метинвест" поставил себе задачу – помочь нивелировать его козыри. Одними из них являются "Ланцеты" и другие дроны-камикадзе, которые стали проблемой для техники ВСУ. Теперь можем радоваться каждый раз, когда наш "ловец ланцетов" спасает жизни воинов и дорогую технику от атак противника", – отметил операционный директор группы "Метинвест" Александр Мироненко.

Каждый "ловец ланцетов" – это стальной каркас с сеткой-рабицей с камуфляжными элементами. Эти укрытия – максимально универсальные, чтобы их могли использовать для маскировки и защиты большинства моделей техники на боевых позициях. Например, самоходных артиллерийских установок, танков, автомобильной техники для перевозки личного состава. Поэтому это мобильная конструкция, которую легко собирать, а после "отлова" БПЛА врага – легко восстановить.

"Ловцы ланцетов" производятся в тесном взаимодействии со специалистами ВСУ.

Уже во время использования первых образцов на фронте они показали себя, как надежная конструкция.

"Метинвест" может производить до пяти "ловцов" в неделю. Они, как и другая помощь ВСУ, предоставляется исключительно бесплатно.

Напомним, "Метинвест" в рамках "Стального фронта Рината Ахметова" с первых дней полномасштабного вторжения перевел производство на военные рельсы и системно помогает защитникам и вооружает украинскую армию. За полтора года военной агрессии компания направила на поддержку защитников более 2 млрд грн. В частности, это изготовленные на собственных мощностях и приобретенные 150 000 бронежилетов, более 200 мобильных укрытий-крыивок, 250 моделей военной техники, а также тысячи единиц дронов и тепловизоров, машины, средства связи и другое военное оборудование. В целом сумма, которую направил бизнесмен за время большой войны на помощь военным и гражданским украинцам, выросла до 6 млрд грн.