Днем ранее, 12 марта, в городе была похищена активистка Ольга Гайсумова.

В оккупированном Мелитополе русские захватчики продолжают похищать представителей законно избранной власти и активистов.

Как сообщает "РИА Мелитополь", сегодня, 13 марта, в 7:30 утра российские оккупанты пришли домой с обыском к главе районного совета Сергею Прийме.

"Обыск проводили 8 человек, забрали документы Сергея Приймы, все мобильные устройства и потребовали пароли к ним", - пишет издание. После обыска его увезли.

Также сообщается, что 12 марта в городе была похищена активистка Ольга Гайсумова. В настоящее время об судьбе похищенных жителей города ничего неизвестно.

Как сообщал УНИАН, город Мелитополь Запорожской области с 26 февраля находится под временной оккупацией России.

11 марта стало известно о похищении городского головы Мелитополя Ивана Федорова. До сих пор его местопребывание неизвестно. В Министерстве иностранных дел Украины это похищение квалифицировали как военное преступление.

12 марта Зеленский заявил, что Федорова пытают, чтобы записать видео в поддержку оккупантов.

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